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Скрыли Крымский мост в дыму: россияне заявили о работе ПВО в Севастополе

Фото: Крымский мост (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты заявили о работе ПВО в Крыму. Они также "спрятали" Крымский мост в специальный дымовой занавес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Днем четверга, 17 октября, россияне заявили о якобы ракетной опасности на полуострове Крым. В частности, там звучала сирена, а затем оккупанты сказали о работе ПВО в Севастополе.

Также известно, что из-за тревоги оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Сам мост они "спрятали" в специальный дымовой занавес.

Традиционно, россияне заявили о ракетной атаке по мосту - недалеко от него были слышны взрывы.

Подрыв Крымского моста

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвали грузовик, что повлекло за собой взрыв и пожар. Путин назвал это "терактом" и создал правительственную комиссию. Россия заявила о возможной причастности СБУ к подрыву В июле 2023 года мост снова атаковали, разрушив два пролета, а глава СБУ Малыш подтвердил, что операцию выполнили с помощью дронов Sea Baby.

В частности, недавно в сети заявляли, что россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Поэтому в район Керчи согнали дополнительные системы противовоздушной обороны.

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КрымСевастопольКрымский мост