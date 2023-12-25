Захоплював будівлю СБУ: правоохоронці оголосили вирок російському бойовику-розвіднику

"Серед засуджених - командир розвідувального взводу рашистів, що брав участь у захопленні будівлі СБУ в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Донецької області, який ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

Там його призначили до складу окремої мотострілецької бригади "Слав’янська" народної міліції т.зв. "ДНР", яка підпорядкована місцевому командуванню країни-агресора.

Зазначається, що ватажки терористів залучали його до активних бойових дій проти сил АТО.

Згодом зрадник очолив розвідувальний підрозділ ворожого з’єднання, а наприкінці лютого 2022 року брав участь у боях на східному фронті, зокрема у Маріуполі.

Другий засуджений

Житель Донецької області у липні 2019 року записався до "окремої артилерійської бригади особливого призначення "Кальміус" 1-го армійського корпусу РФ.

Після початку російського повномасштабного вторгнення бойовика "відряджали" на передову східного та південного фронтів, де він здійснював артобстріли позицій ЗСУ.

Також зловмисник використовував протитанкове озброєння для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

Вирок за статтями

Суд визнав обох ворожих поплічників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Їм призначили 15 років тюремного ув’язнення заочно з конфіскацією майна.

"Оскільки засуджені перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності", - проінформували наостанок у відомстві.