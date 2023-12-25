Захватывал здание СБУ: правоохранители объявили приговор российскому боевику-разведчику

"Среди осужденных - командир разведывательного взвода рашистов, принимавший участие в захвате здания СБУ в Мариуполе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Донецкой области, еще в 2014 году добровольно присоединившийся к террористам на востоке Украины.

Там он был назначен в состав отдельной мотострелковой бригады "Славянская" народной милиции т.н. "ДНР", подчиненная местному командованию страны-агрессора.

Отмечается, что главари террористов привлекали его к активным боевым действиям против сил АТО.

Впоследствии предатель возглавил разведывательное подразделение вражеского соединения, а в конце февраля 2022 участвовал в боях на восточном фронте, в частности в Мариуполе.

Второй осужденный

Житель Донецкой области в июле 2019 года записался в "отдельную артиллерийскую бригаду особого назначения "Кальмиус" 1-го армейского корпуса РФ.

После начала российского полномасштабного вторжения боевика "командировали" на передовую восточного и южного фронтов, где он осуществлял артобстрелы позиций ВСУ.

Также злоумышленник использовал противотанковое вооружение для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск.

Приговор по статьям

Суд признал обоих вражеских приспешников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Им назначили 15 лет тюремного заключения заочно с конфискацией имущества.

"Поскольку осужденные находятся на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности", - проинформировали напоследок в ведомстве.