Захоплення Угорщиною готівки для України створює ризики для євро, - ЄЦБ

У Європейському центральному банку (ЄЦБ) попередили, що захоплення Угорщиною авто з готівкою на шляху з Австрії до України ризикує підірвати довіру до євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, НБУ підняв питання захоплення валюти в Угорщині перед ЄЦБ після того, як Угорщина цього місяця зупинила транспортні засоби та конфіскували 40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард "поділяє оцінку НБУ і чітко підкреслила ризики, які ця ситуація створює для статусу євро як міжнародної валюти", сказав речник фінустанови, додавши, що Лагард порушить це питання безпосередньо з владою в Будапешті та Брюсселі.
Для ЄЦБ цей епізод стосується чутливого питання: довіра до євро як глобальної валюти залежить також від безперебійного функціонування фінансової інфраструктури та правової певності в усіх державах-членах.
Пов’язуючи інцидент зі статусом євро на міжнародній арені, ЄЦБ представляє його як системну проблему для блоку.
Нагадаємо, 5 березня угорські силовики зупинили колону автомобілів "Ощадбанку", яка везла з Відня в Україну золото, а також десятки мільйонів доларів і євро. Угорська сторона заблокувала кошти, пославшись на підозру у "відмиванні грошей".
Згодом стало відомо, що під час рейду угорські правоохоронці пошкодили броньовані автомобілі банку, а частина золотих злитків зникла. Українська сторона звинуватила силовиків Угорщини у некомпетентності та навмисному псуванні майна.
Крім того, за даними The Guardian, до затриманих могли застосувати примусові ін’єкції невідомого препарату, схожого на "сироватку правди", щоб змусити їх давати свідчення. В одного з постраждалих після цього стався напад гіпертонії, і він втратив свідомість.
Згодом голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що банк призупинив ввезення готівкової валюти після інциденту із затриманням українських інкасаторів в Угорщині.