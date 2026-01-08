ua en ru
Захоплення російських танкерів американцями та рекордний курс долара: новини за 7 січня

Україна, Четвер 08 січня 2026 06:30
Захоплення російських танкерів американцями та рекордний курс долара: новини за 7 січня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

США захопили два російські танкери, які перебувають під санкціями. Тим часом в Україні було встановлено рекордний курс долара.

Більш детально про те, що сталося в середу, 7 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

США захопили російські танкери, пов'язані з Венесуелою: що відомо про операцію

Американські військові захопили російські нафтові танкери Marinera і Sophia в Атлантичному океані. Судна пов'язують із Венесуелою.

Зокрема, танкер Marinera йшов під російським прапором. Корабель Берегової охорони США класу Legend переслідував його кілька тижнів.

Курс долара побив новий рекорд

Національний банк підвищив офіційний курс долара на 8 січня на 15 копійок порівняно з 7 січня - до 42,72 гривень, що є новим рекордом.

Офіційний курс долара стрімко зростає з 1 жовтня. З початку жовтня до 8 січня курс долара зріс на 1,58 гривні або 3,8%.

Графіки посилять? Як позначиться на відключенні світла в Україні 20-градусні морози

Очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України, сказав у коментарі РБК-Україна голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

За його словами, основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.

США не підписали спільного комюніке з Європою та Україною щодо миротворців, - Politico

Після саміту "коаліції охочих" у Парижі США не підписали спільного документа з Україною та ЄС про миротворчі сили, пише Politico.

За даними видання, деталі участі США в багатонаціональних силах в Україні було видалено з попереднього проекту документа.

Українцям можуть відключати світло поза графіками через різке похолодання, - Свириденко

В Україні з 8 січня світло можуть відключати поза графіками. Причиною є різке похолодання, сказала прем'єр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що з 8 січня в Україні очікується погіршення погодних умов.

