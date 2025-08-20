Не захоплення окремих територій: ISW назвав головну мету Кремля в Україні

Аналітики проаналізували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в інтерв’ю 19 серпня. Лавров зазначив, що Москва "ніколи не говорила про необхідність захоплення будь-яких територій", у тому числі Криму та Донбасу.

Водночас він висунув вимоги, які фактично заперечують український суверенітет - зокрема, скасування законів про мову та релігію.

Аналітики ISW наголошують, що такі заяви відповідають справжнім цілям Кремля - усунути демократично обраний уряд України й замінити його проросійським, щоб отримати повний політичний контроль над країною.

"Розглядаючи територіальні вимоги Росії окремо від вимог, прихованих за її посиланнями на „корінні причини“, ми не бачимо, що Кремль вважає свої військові вимоги неподільними - Кремль прагне досягти всіх цих цілей і не виявляє жодної готовності йти на компроміси або жертвувати одними з них заради інших, щоб завершити мирний процес", - йдеться у звіті.

Як зазначили аналітики, Кремль домагається демілітаризації України, заборони на вступ до НАТО та зміни уряду - й готовий реалізувати це як військовими, так і дипломатичними методами.

Зрештою, Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році після восьми років невдалих спроб повернути країну під свій контроль через гібридні військові кампанії, що тривають з 2004 року.

Як зазначають ISW, аналогічно Росія прагне посилити контроль над іншими колишніми радянськими державами, включно з членами НАТО - Литвою, Латвією та Естонією.

Наразі її зусилля щодо встановлення впливу в країнах Балтії зазнали невдачі. Водночас Кремль досяг значно більшого успіху в Білорусі та Грузії і зараз намагається зміцнити свій контроль над Мінськом, щоб повністю зруйнувати уявлення про незалежність Білорусі