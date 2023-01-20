ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захоплення Бахмута окупантами дозволить їм просунутися в глиб України, - розвідка Німеччини

Новость на русском →
П'ятниця 20 січня 2023 15:59
Захоплення Бахмута окупантами дозволить їм просунутися в глиб України, - розвідка Німеччини Фото: Захоплення Бахмута окупантами дозволить їм просунутися в глиб України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Служба зовнішньої розвідки Німеччини попередила, що захоплення Бахмута російськими окупантами матиме значні наслідки, оскільки це дозволить Росії пройти далі вглиб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

При цьому там заявили, що російська армія нібито діяла у Бахмуті з нещадною суворістю.

"Росія в даний час кидає солдатів вперед, як гарматне м'ясо, і що великі втрати власних сил, очевидно, не відіграють жодної ролі у військовій тактиці росіян", - заявили у німецькій розвідці.

За інформацією видання, служба зовнішньої розвідки на секретній нараді у Бундестазі розповіла, що наразі українська армія щодня нібито втрачає тризначну кількість солдатів у боях із російськими окупантами. Однак жодних доказів цієї заяви ні видання, ні працівники розвідки не надали.

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом та ліквідували 11 окупантів.

Крім того, російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.

До цього повідомлялося, що, за даними американської розвідки, російська армія не має повного контролю над Бахмутом і Соледаром - там досі йдуть важкі бої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна