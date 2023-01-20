Захоплення Бахмута окупантами дозволить їм просунутися в глиб України, - розвідка Німеччини

Служба зовнішньої розвідки Німеччини попередила, що захоплення Бахмута російськими окупантами матиме значні наслідки, оскільки це дозволить Росії пройти далі вглиб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

При цьому там заявили, що російська армія нібито діяла у Бахмуті з нещадною суворістю.

"Росія в даний час кидає солдатів вперед, як гарматне м'ясо, і що великі втрати власних сил, очевидно, не відіграють жодної ролі у військовій тактиці росіян", - заявили у німецькій розвідці.

За інформацією видання, служба зовнішньої розвідки на секретній нараді у Бундестазі розповіла, що наразі українська армія щодня нібито втрачає тризначну кількість солдатів у боях із російськими окупантами. Однак жодних доказів цієї заяви ні видання, ні працівники розвідки не надали.

Нагадаємо, раніше прикордонники відбили ворожий штурм під Бахмутом та ліквідували 11 окупантів.

Крім того, російські військові намагалися прорватися до Бахмута, але прикордонники зупинили атаку, 5 росіян було вбито, ще 7 поранено.

До цього повідомлялося, що, за даними американської розвідки, російська армія не має повного контролю над Бахмутом і Соледаром - там досі йдуть важкі бої.

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