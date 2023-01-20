Захват Бахмута оккупантами позволит им продвинуться вглубь Украины, - разведка Германии

Служба внешней разведки Германии предупредила, что захват Бахмута российскими оккупантами будет иметь значительные последствия, поскольку это позволит России продвинуться дальше вглубь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

При этом там заявили, что российская армия якобы действовала в Бахмуте с беспощадной суровостью.

"Россия в настоящее время бросает солдат вперед, как пушечное мясо, и что большие потери собственных сил, очевидно, не играют никакой роли в военной тактике россиян", - заявили в немецкой разведке.

По информации издания, служба внешней разведки на секретном совещании в Бундестаге рассказала, что в настоящее время украинская армия ежедневно якобы теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами. Однако никаких доказательств этому заявление ни издание, ни работники разведки не предоставили.

Напомним, ранее пограничники отбили вражеский штурм под Бахмутом и ликвидировали 11 оккупантов.

Кроме того, российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.

До этого сообщалось, что, по данным американской разведки, у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

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