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На захоплених територіях продовжують зникати "нелояльні" до окупантів місцеві

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 15:30
На захоплених територіях продовжують зникати "нелояльні" до окупантів місцеві Фото: російські окупанти продовжують затримувати українців, які "нелояльні" до "влади" (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На тимчасово окупованих територіях України продовжують зникати місцеві жителі, яких російські загарбники підозрюють в “нелояльності” до окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише ЦНС, людей викрадають під різними приводами, а потім утримують в катівнях.

"Родичі не мають жодних відомостей про затриманих: ні причин затримання, ні місцеперебування. Лише обіцяють, що відпустять через кілька днів, та в більшості випадків потім не відпускають", - розповідає Центр.

І додає, що точна кількість затриманих невідома, адже, на жаль, близькі не завжди повідомляють про їх викрадення, бо бояться нашкодити затриманому.

"Проте наголошуємо, що ви можете зробити це анонімно. Це необхідно, аби фіксувати злочини окупантів та у подальшому їх розслідувати. Крім того, це може пришвидшити звільнення ваших родичів", - закликають у ЦНС.

Фахівці Центру пояснюють тим, в кого зникли близькі, що можна звернутися до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії РФ за телефонами: 067-650-83-32, 098-087-36-01. При цьому обидва номери зареєстровані у Viber, WhatsApp. Крім того, можна написати на е-mail: united.center.ssu@gmail.com.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що окупанти повністю відключать інтернет на території Луганської області.

Крім того, ми писали, що російські окупанти так і не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують, безслідно зникають у Василівці.

Нагадаємо, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, в Запорізькій області росіяни вдались до "донецького сценарію" - окупанти обстрілюють цивільні місця, аби звинуватити у цьому ЗСУ.

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