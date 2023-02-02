На захоплених територіях продовжують зникати "нелояльні" до окупантів місцеві

На тимчасово окупованих територіях України продовжують зникати місцеві жителі, яких російські загарбники підозрюють в “нелояльності” до окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише ЦНС, людей викрадають під різними приводами, а потім утримують в катівнях.

"Родичі не мають жодних відомостей про затриманих: ні причин затримання, ні місцеперебування. Лише обіцяють, що відпустять через кілька днів, та в більшості випадків потім не відпускають", - розповідає Центр.

І додає, що точна кількість затриманих невідома, адже, на жаль, близькі не завжди повідомляють про їх викрадення, бо бояться нашкодити затриманому.

"Проте наголошуємо, що ви можете зробити це анонімно. Це необхідно, аби фіксувати злочини окупантів та у подальшому їх розслідувати. Крім того, це може пришвидшити звільнення ваших родичів", - закликають у ЦНС.

Фахівці Центру пояснюють тим, в кого зникли близькі, що можна звернутися до Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії РФ за телефонами: 067-650-83-32, 098-087-36-01. При цьому обидва номери зареєстровані у Viber, WhatsApp. Крім того, можна написати на е-mail: united.center.ssu@gmail.com.