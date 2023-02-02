На захваченных территориях продолжают исчезать "нелояльные" к оккупантам местные

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как пишет ЦНС, людей похищают под разными предлогами, а затем содержат в застенках.

"Родственники не имеют никаких сведений о задержанных: ни причины задержания, ни местонахождение. Только обещают, что отпустят через несколько дней, и в большинстве случаев потом не отпускают", - рассказывает Центр.

И добавляет, что точное количество задержанных неизвестно, ведь, к сожалению, близкие не всегда сообщают об их похищении, потому что боятся навредить задержанному.

"Однако подчеркиваем, что вы можете сделать это анонимно. Это необходимо, чтобы фиксировать преступления оккупантов и в дальнейшем их расследовать. Кроме того, это может ускорить освобождение ваших родственников", - призывают в ЦНС.

Специалисты Центра объясняют тем, у кого исчезли близкие, что можно обратиться в Объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии РФ по телефонам: 067-650-83-32, 098-087-36-01. При этом оба номера зарегистрированы в Viber, WhatsApp. Кроме того, можно написать на e-mail: united.center.ssu@gmail.com.