У захоплених районах Херсонської області окупанти змушують медиків "евакуюватися"

Російські загарбники вивезли всю техніку з медичних закладів у тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області та вимагають від медиків "евакуюватися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише ЦНС, ті медичні працівники, які добровільно не "евакуюються", за словами окупантів, будуть звільнені. Крім того, росіяни вивезли все медичне обладнання з лікарень Кахїовки і Нової Каховки до Генічеська і Новотроїцького. Отже, одержати кваліфіковану медичну допомогу у цих районах неможливо.

"Окупанти навмисно створюють гуманітарну кризу на лівому березі Дніпра та нестерпні умови для життя місцевим мешканцям, аби ті "евакуювалися". Таким чином росіяни планують створити пропагандистську картинку про біженців, а всіх переселенців прагнуть зробити залежними від виплат РФ й змусити отримати російський паспорт", - уточнює ЦНС.

Центр національного спротиву нагадує, що ворог несе великі втрати на Запорізькому напрямку й вимушений розгортати додаткові госпіталі в тимчасово окупованому Криму.

"Через недостатню кількість лікарняних ліжок росіяни перетворили на шпиталь лікарню ім. Даші Севастопольської. Лікарів перевели в інші міські лікарні Севастополя. При цьому в шпиталь завезли російських лікарів, бо не довіряють місцевим", - наголошують у ЦНС.