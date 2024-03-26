У захоплених містах Донецької області проблеми зі світлом, водою та теплом

Обстріл України 22 березня

Російські війська 22 березня влаштували комбінований удар по Україні, використавши близько 150 ракет і дронів. Ця атака стала наймасштабнішим ударом по енергетиці України останнім часом.

Так, під масованим ударом десятка ракет опинився Харків. Місто залишилося без світла. Нині там найскладніша ситуація із відновленням електропостачання.

Крім того, Запоріжжя ворог вдарив ракетами близько 20 разів. Під атакою опинилася і ДніпроГЕС. Під час атаки одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявилися прямими. Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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