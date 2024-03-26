В захваченных городах Донецкой области проблемы со светом, водой и теплом

Оккупанты, в частности, так называемый "первый вице-премьер ДНР" Андрей Чертков уже успел обвинить ВСУ якобы в атаке на энергосистему.

"Поврежденная подстанция, благодаря оперативной работе специалистов, уже запущена. Сейчас энергетики трудятся над выравниванием напряжения", - заявил он.

Он добавил, что восстановить подачу тепла и воды в дома абонентов планируется в течение дня.