В захваченных городах Донецкой области проблемы со светом, водой и теплом

В Донецке и других временно оккупированных городах региона проблемы с подачей света, воды и тепла. Перебои начались с утра, 26 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Оккупанты, в частности, так называемый "первый вице-премьер ДНР" Андрей Чертков уже успел обвинить ВСУ якобы в атаке на энергосистему.
"Поврежденная подстанция, благодаря оперативной работе специалистов, уже запущена. Сейчас энергетики трудятся над выравниванием напряжения", - заявил он.
Он добавил, что восстановить подачу тепла и воды в дома абонентов планируется в течение дня.
Российские войска 22 марта устроили комбинированный удар по Украине, использовав около 150 ракет и дронов. Эта атака стала самым масштабным ударом по энергетике Украины за последнее время.
Так, под массированным ударом десятка ракет оказался Харьков. Город остался без света. Сейчас там самая сложная ситуация с восстановлением электроснабжения.
Кроме того, по Запорожью враг ударил ракетами около 20 раз. Под атакой оказалась и ДнепроГЭС. Во время атаки одна из ракет влетела в троллейбус, что двигался через дамбу. В общей сложности захватчики направили на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. Подробнее о повреждениях и важности ДнепроГЭСа, читайте в материале РБК-Украина.
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