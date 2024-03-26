У захоплених містах Донецької області проблеми зі світлом, водою та теплом

У Донецьку та інших тимчасово окупованих містах регіону проблеми з подачею світла, води та тепла. Перебої розпочалися з ранку, 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Він додав, що відновити подачу тепла та води до будинків абонентів планується протягом дня.

"Ушкоджена підстанція завдяки оперативній роботі фахівців вже запущена. Зараз енергетики працюють над вирівнюванням напруги", - заявив він.

Окупанти, зокрема, так званий "перший віце-прем'єр ДНР" Андрій Чортков уже встиг звинуватити ЗСУ нібито в атаці на енергосистему.

Обстріл України 22 березня

Російські війська 22 березня влаштували комбінований удар по Україні, використавши близько 150 ракет і дронів. Ця атака стала наймасштабнішим ударом по енергетиці України останнім часом.

Так, під масованим ударом десятка ракет опинився Харків. Місто залишилося без світла. Нині там найскладніша ситуація із відновленням електропостачання.

Крім того, Запоріжжя ворог вдарив ракетами близько 20 разів. Під атакою опинилася і ДніпроГЕС. Під час атаки одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявилися прямими. Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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