В захваченных городах Донецкой области проблемы со светом, водой и теплом

В Донецке и других временно оккупированных городах региона проблемы с подачей света, воды и тепла. Перебои начались с утра, 26 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

Оккупанты, в частности, так называемый "первый вице-премьер ДНР" Андрей Чертков уже успел обвинить ВСУ якобы в атаке на энергосистему.

"Поврежденная подстанция, благодаря оперативной работе специалистов, уже запущена. Сейчас энергетики трудятся над выравниванием напряжения", - заявил он.

Он добавил, что восстановить подачу тепла и воды в дома абонентов планируется в течение дня.