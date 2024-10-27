Захопився Казанським Кремлем. Гутерреш похвалив саміт БРІКС в Росії

Гутерреш на саміті БРІКС у Росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш потрапив у скандал після своєї участі в саміті БРІКС, який проходив у російській Казані. Зокрема, він зустрічався із главою Кремля Володимиром Путіним.

За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, Гутерреш зустріччю з Путіним порушив позицію ООН щодо підтримки МКС.

Після цього президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреша до України через участь генсека ООН у саміті БРІКС, який відбувається на території Росії.

Для довідки

Казанський Кремль - комплекс архітектурних, історичних та археологічних пам'яток, розташований в Казані (Росія), об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2000 року.

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