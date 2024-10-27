Восхитился Казанским Кремлем. Гутерриш похвалил саммит БРИКС в России

Гутерриш на саммите БРИКС в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал в скандал после своего участия в саммите БРИКС, который проходил в российской Казани. В частности, он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, Гутерриш встречей с Путиным нарушил позицию ООН по поддержке МКС.

После этого президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России.

Для справки

Казанский Кремль - комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, расположенный в Казани (Россия), объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

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