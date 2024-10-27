RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Восхитился Казанским Кремлем. Гутерриш похвалил саммит БРИКС в России

Фото: генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш похвалил саммит БРИКС. Он с воодушевлением отозвался о Казанском Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Мне довелось посетить Казанский Кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире", - цитирует слова генсека НАТО пропагандист Павел Зарубин.

Гутерриш на саммите БРИКС в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал в скандал после своего участия в саммите БРИКС, который проходил в российской Казани. В частности, он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, Гутерриш встречей с Путиным нарушил позицию ООН по поддержке МКС.

После этого президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России.

Для справки

Казанский Кремль - комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, расположенный в Казани (Россия), объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияАнтониу ГутерришБРИКСВойна в Украине