Гутерріш зустріччю з Путіним порушив позицію ООН щодо підтримки МКС, - Кислиця

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш днями здійснив візит до Росії, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Цим вчинком він порушив позицію ООН щодо підтримки МКС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця зауважив, що візит Гутерріша до Росії та зустріч з Путіним суперечать лінії ООН щодо підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

Постійний представник України при ООН навів фрагмент керівних рекомендацій щодо потенційних зустрічей між представниками секретаріату ООН та особами, щодо яких Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт - як у випадку з Путіним.

Ці керівні вказівки затвердив попередник Гутерріша на посаді Пан Гі Мун.

У цитованому уривку зазначається, що може статися так, що особи, щодо яких є ордер Міжнародного кримінального суду, будуть цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет.

"Угода щодо відносин між ООН і МКС вимагає, що ООН має утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет їхніх рішень", - йдеться у фрагменті.