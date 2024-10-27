Захопився Казанським Кремлем. Гутерреш похвалив саміт БРІКС в Росії
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш похвалив саміт БРІКС. Він із натхненням відгукнувся про Казанський Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку цитують російські пропагандистські ЗМІ.
"Мені довелося відвідати Казанський Кремль, це як чудове диво світу. Я вважаю, що всі саміти, на яких відбувається єднання країн, є дуже важливими, завдяки цьому вирішуються глобальні проблеми у світі", - цитує слова генсека НАТО пропагандист Павло Зарубін.
Гутерреш на саміті БРІКС у Росії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш потрапив у скандал після своєї участі в саміті БРІКС, який проходив у російській Казані. Зокрема, він зустрічався із главою Кремля Володимиром Путіним.
За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, Гутерреш зустріччю з Путіним порушив позицію ООН щодо підтримки МКС.
Після цього президент Володимир Зеленський відхилив візит Антоніу Гутерреша до України через участь генсека ООН у саміті БРІКС, який відбувається на території Росії.
Для довідки
Казанський Кремль - комплекс архітектурних, історичних та археологічних пам'яток, розташований в Казані (Росія), об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2000 року.
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