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Восхитился Казанским Кремлем. Гутерриш похвалил саммит БРИКС в России

Воскресенье 27 октября 2024 14:55
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Восхитился Казанским Кремлем. Гутерриш похвалил саммит БРИКС в России Фото: генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш похвалил саммит БРИКС. Он с воодушевлением отозвался о Казанском Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Мне довелось посетить Казанский Кремль, это как великолепное чудо света. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире", - цитирует слова генсека НАТО пропагандист Павел Зарубин.

Гутерриш на саммите БРИКС в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попал в скандал после своего участия в саммите БРИКС, который проходил в российской Казани. В частности, он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, Гутерриш встречей с Путиным нарушил позицию ООН по поддержке МКС.

После этого президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России.

Для справки

Казанский Кремль - комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, расположенный в Казани (Россия), объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года.

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