Захопити Куп'янськ і не тільки. У Сухопутних військах розповіли про плани росіян до кінця року

"Ми всі розуміємо, що незабаром у РФ будуть так звані вибори і "кремлівський карлик" хоче мати хоча б якісь політичні бонуси, і треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділись 300 тисяч військових і чому відбувається прихована мобілізація. А оскільки немає перемог, то вже в 100500 раз було дано вказівку вийти на межі Донецької та Луганської областей", - заявив він.

За словами Фітьо, одним із напрямків, які будуть намагатися захопити загарбники, буде місто Куп'янськ.

"І звісно ж ще одна їхня мета - це зупинити наш рух. Адже якщо ми зупинимось, то російські окупанти зможуть окопатися та закріпитися. І тоді вибивати їх з позицій буде набагато важче", - підкреслив він.

Окупація та звільнення Купʼянська

Куп'янськ був окупований російськими загарбниками під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої.

Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста.

Пізніше вже наприкінці місяця під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.

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