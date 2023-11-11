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Захватить Купянск и не только. В Сухопутных войсках рассказали о планах россиян до конца года

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики будут пытаться захватить город Купянск до конца 2023 года.

Об этом заявил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы все понимаем, что вскоре в РФ будут так называемые выборы и "кремлевский карлик" хочет иметь хотя бы какие-то политические бонусы, и надо же как-то объяснить своим гражданам, куда делись 300 тысяч военных и почему происходит скрытая мобилизация. А поскольку нет побед, то уже в 100500 раз было дано указание выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - заявил он. 

По словам Фитьо, одним из направлений, которые будут пытаться захватить захватчики, будет город Купянск.

"И конечно же еще одна их цель - это остановить наше движение. Ведь если мы остановимся, то российские оккупанты смогут окопаться и закрепиться. И тогда выбивать их с позиций будет гораздо труднее", - подчеркнул он.

Оккупация и увольнение Купянская

Купянск был оккупирован российскими захватчиками во время масштабного вторжения РФ в Украину. Позже город шли серьезные бои.

Об уходе Купянска Харьковской области стало известно в начале сентября 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города.

Позже уже в конце месяца под контроль украинских войск перешел и Купянск-Узловой. С этого времени российские войска не прекращают обстреливать эти города.

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