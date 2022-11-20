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Захопити Донбас і Запорізьку область: військові назвали ймовірні плани росіян

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Донбас, Неділя 20 листопада 2022 09:45
Захопити Донбас і Запорізьку область: військові назвали ймовірні плани росіян Фото: військові назвали ймовірні плани окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська армія першочергово має у своїх планах захопити Луганську та Донецьку області. Після чого окупанти можуть націлити на взяття всієї Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що після низки поразок окупантам залишається лише на тактичному рівні здобувати якісь "перемоги".

"Оскільки протягом усієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди було так зване "звільнення Донбасу", то зрозуміло, вони хочуть вийти на кордони Луганської та Донецької області. І, вийшовши на ці кордони, в їх планах можливо, далі вони б хотіли повністю захопити Запорізьку область, по по їхніх законах це ж нібито "територія РФ", - припустив Череватий.

Втім, за його словами, головним опонентом у цій суперечці є ЗСУ, які до цього зривали всі так звані "плани противника" і далі робитимуть це, а також докладуть зусилля для того, щоб у ворога більше не було таких намірів.

Попри всі амбіції ворога, як зазначив речник Східного угруповання військ, зараз у Луганській області російські війська зазнають поразок і більше обороняються ніж атакують.

Нагадаємо, що Донбас є ключовою ціллю окупантів, оскільки ворог не жаліючи особового складу здійснює масовані атаки щодня, намагаючись загарбати всю територію. Одна із найскладніших ситуацій залишається на Бахмутському напрямку.

Як повідомлялось, російські військові щодня в районі Бахмута Донецької області в боях втрачають щонайменше одну роту солдатів і офіцерів.

Додамо, також нещодавно радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що в Запорізькій області російські війська пішли в атаку.

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