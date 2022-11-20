Захватить Донбасс и Запорожскую область: военные назвали вероятные планы россиян

Российская армия в первую очередь имеет в своих планах захватить Луганскую и Донецкую области. После чего оккупанты могут нацелиться на взятие всей Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он пояснил, что после ряда поражений оккупантам остается только на тактическом уровне одерживать какие-то "победы".

"Поскольку в течение всей войны и даже раньше одним из нарративов российской пропаганды было так называемое "освобождение Донбасса", то понятно, они хотят выйти на границы Луганской и Донецкой области. И, выйдя на эти границы, в их планах возможно, дальше они бы хотели полностью захватить Запорожскую область, по их законам это же якобы "территория РФ", - предположил Череватый.

Впрочем, по его словам, главным оппонентом в этой схватке являются ВСУ, которые до этого срывали все так называемые "планы противника" и будут делать это дальше, а также приложат усилия для того, чтобы у врага больше не было таких намерений.

Несмотря на все амбиции врага, как отметил спикер Восточной группировки войск, сейчас в Луганской области российские войска терпят поражение и больше обороняются, чем атакуют.

Напомним, что Донбасс является ключевой целью оккупантов, поскольку враг не жалея личного состава осуществляет массированные атаки ежедневно, пытаясь захватить всю территорию. Одна из сложных ситуаций остается на Бахмутском направлении.

Как сообщалось, российские военные ежедневно в районе Бахмута Донецкой области в боях теряют по меньшей мере одну роту солдат и офицеров.

Добавим, при этом недавно советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Запорожской области российские войска пошли в атаку.

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