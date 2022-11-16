Росіяни пішли в атаку в Запорізькій області, - Арестович
У Запорізькій області російські війська пішли в атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника Офісу президента України Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
Арестович підкреслює, що подробиці поки що невідомі, але це може свідчити про повернення російських окупантів до другої фази війни, коли вони відступили з півночі України і перекинули війська з-під Києва за замислом "великі кліщі - малі кліщі".
"Злі язики стверджують, що у Запорізькій області заворушилися - під Гуляйполем наш ворог пішов в атаку. Подробиці поки що невідомі, але, кажуть, може бути досить неприємно. Частково це ті, яких вивели з Херсона, частково - це ті, що там були", - додає радник ОП.
Він підкреслює, що логіка ворога цілком зрозуміла та очікувана - війська будуть перекинуті для так званого звільнення Донецької і Луганської областей, аби презентувати це як результат війни.
"Це те, що можна продати всередині Росії як політичний результат війни. Тому російські війська будуть постійно і послідовно намагатися захопити Донецьку і Луганську області і все кидатимуть туди", - констатує Арестович.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Арестович розповів про трофеї ЗСУ під Херсоном.
Також раніше ми писали, що Олексій Арестович заявив, що коли Збройні сили України звільнятимуть лівий берег Дніпра, вони не атакуватимуть "в лоб".
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