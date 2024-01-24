Повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які захопили завод вартість якого більше 160 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Що сталось
Серед фігурантів мешканці Черкас, Кропивницького, Миколаєва й Київської області. Зокрема серед них двоє, хто входить до найближчого оточення "вора в законі".
Кожен з членів банди мав чітко визначену роль в оборудці. Шляхом підроблення офіційних документів, залучення так званих "фунтів" злочинці зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника заводу.
Фото: Захопили завод за 160 млн гривень. Повідомлено про підозру учасникам банди (npu.gov.ua)
"Таким чином учасники злочинної організації незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом підприємства вартістю понад 160 мільйонів гривень", - пише пресслужба.
Що загрожує
П’ятьом фігурантам повідомили про підозру за:
Їм може загрожувати до 12-років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України тим часом повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову, який сприяє збройній агресії країни-терориста.
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