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Захопили завод за 160 млн гривень. Повідомлено про підозру учасникам банди

Фото: Захопили завод за 160 млн гривень. Повідомлено про підозру учасникам банди (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які захопили завод вартість якого більше 160 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Що сталось 

Серед фігурантів мешканці Черкас, Кропивницького, Миколаєва й Київської області. Зокрема серед них двоє, хто входить до найближчого оточення "вора в законі". 

Кожен з членів банди мав чітко визначену роль в оборудці. Шляхом підроблення офіційних документів, залучення так званих "фунтів" злочинці  зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника заводу. 

 

Фото: Захопили завод за 160 млн гривень. Повідомлено про підозру учасникам банди (npu.gov.ua)

"Таким чином учасники злочинної організації незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом підприємства вартістю понад 160 мільйонів гривень", - пише пресслужба. 

Що загрожує 

П’ятьом фігурантам повідомили про підозру за: 

  • ч. 1 та 2 ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2,  ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 - протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене у складі організованої групи;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 - протидія законній господарській діяльності;
  • ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Їм може загрожувати до 12-років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України тим часом повідомила про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову, який сприяє збройній агресії країни-терориста.

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