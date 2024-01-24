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Гендиректору найбільшої ракетної корпорації Росії повідомлено про підозру

Середа 24 січня 2024 12:32
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Гендиректору найбільшої ракетної корпорації Росії повідомлено про підозру Фото: Борис Обносов, гендиректор корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру генеральному директору російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Борису Обносову, який сприяє збройній агресії країни-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Обносов входить до близького оточення російського диктатора Володимира Путіна й очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби, що застосовуються у війні проти України.

З початку повномасштабного вторгнення Росія лише крилатими ракетами Х-101 і Х-555 завдала більше 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб’єктах нашої держави.

Для масованих обстрілів населених пунктів України ворог використовує й інші "вироби" корпорації, серед яких:

  • ⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 "Онікс", Х-22, Х-32 та Х-59;
  • керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

За декілька місяців до початку повномасштабної війни Обносов отримав звання "героя Росії" за безпосередню участь у підготовці до вторгнення.

Гендиректору найбільшої ракетної корпорації Росії повідомлено про підозру

Фото: Борис Обносов, гендиректор корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (t.me/SBUkr)

Обносову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України - пособництво у веденні агресивної війни.

"Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави, оголошення його у міжнародний розшук. Крім того правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на виявлення, блокування та подальше стягнення в дохід України всіх іноземних активів фігуранта", - пише СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

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