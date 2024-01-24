RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Захватили завод за 160 млн гривен. Сообщено о подозрении участникам банды

Фото: Захватили завод за 160 млн гривен. Сообщено о подозрении участникам банды (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении участникам преступной организации, которые захватили завод стоимость которого более 160 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

Среди фигурантов жители Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области. В частности среди них двое, кто входит в ближайшее окружение "вора в законе". 

Каждый из членов банды имел четко определенную роль в сделке. Путем подделки официальных документов, привлечения так называемых "фунтов" преступники сделали перерегистрацию доли в уставном капитале на одного из участников группировки и незаконным образом сменили руководителя завода.

 

Фото: Захватили завод за 160 млн. гривен. Сообщено о подозрении участникам банды (npu.gov.ua)

"Таким образом участники преступной организации незаконно завладели целостным имущественным комплексом предприятия стоимостью более 160 миллионов гривен", - пишет пресс-служба. 

Что грозит 

Пятерым фигурантам сообщили о подозрении по: 

  • ч. 1 и 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 - противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, совершенное в составе организованной группы;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 - противодействие законной хозяйственной деятельности;
  • ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги.

Им может грозить до 12-лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины в это время сообщила о подозрении генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову, способствующему вооруженной агрессии страны-террориста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция