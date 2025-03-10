Заходять по декілька осіб. В ДПСУ розповіли про тактику росіян на кордоні Сумської області

Росіяни відправляють невеликі штурмові групи у напрямку населеного пункту Новеньке Сумської області, щоб спробувати закріпитись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"По напрямку населеного пункту Новеньке ворог намагається зробити таку зону активних бойових дій вже по території України, намагається там закріпитися. Це невеликі штурмові групи, але групи по кілька осіб, які намагаються заходити на нашу територію, щоб накопичуватися і в подальшому просунутися вглиб території України, скоріш за все для того, щоб перерізати логістичні шляхи", - розповів Демченко.
За його словами, підрозділи ДСНС, використовуючи артилерію, мінометні розрахунки, а також підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів завдають ураженню ворогу на напрямку, щоб максимально його знищувати.
Наприкінці лютого мережею почала ширитись інформація про те, що російські терористи начебто здійснили прорив у селі Новеньке, але пізніше ця інформація була спростована. Тоді ж "Центр протидії дезінформації" ("ЦПД") розповів, що ворог намагається здійснювати спроби штурмових дій по лінії кордону Сумської області.
Також на початку березня Демченко повідомив, що ворог намагається розширити зону активних бойових дій на кордоні регіону.
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