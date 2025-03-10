Заходять по декілька осіб. В ДПСУ розповіли про тактику росіян на кордоні Сумської області

"По напрямку населеного пункту Новеньке ворог намагається зробити таку зону активних бойових дій вже по території України, намагається там закріпитися. Це невеликі штурмові групи, але групи по кілька осіб, які намагаються заходити на нашу територію, щоб накопичуватися і в подальшому просунутися вглиб території України, скоріш за все для того, щоб перерізати логістичні шляхи", - розповів Демченко.

За його словами, підрозділи ДСНС, використовуючи артилерію, мінометні розрахунки, а також підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів завдають ураженню ворогу на напрямку, щоб максимально його знищувати.