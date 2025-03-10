Заходят по несколько человек. В ГПСУ рассказали о тактике россиян на границе Сумской области

"По направлению населенного пункта Новенькое враг пытается сделать такую зону активных боевых действий уже по территории Украины, пытается там закрепиться. Это небольшие штурмовые группы, но группы по несколько человек, которые пытаются заходить на нашу территорию, чтобы накапливаться и в дальнейшем продвинуться вглубь территории Украины, скорее всего для того, чтобы перерезать логистические пути", - рассказал Демченко.

По его словам, Силы обороны используя артиллерию, минометные расчеты и беспилотники наносят поражение врагу на направлении, чтобы максимально его уничтожать.