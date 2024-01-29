Заходу знадобиться два роки, щоб зробити достатню кількість боєприпасів для України, - FT

Видання зазначає, що західні країни змушені збільшувати поставки в Україну одночасно з нарощуванням власних оборонних арсеналів.

"Виробники зброї живуть із фундаментальною дилемою: у мирний час, коли їм потрібен постійний потік контрактів, у політиків немає стимулу витрачатися на зброю. Однак у періоди нестабільності витрати на оборону зростають, що призводить до повного портфеля замовлень, але тривалих затримок, оскільки компаніям бракує кваліфікованих працівників для заповнення ланцюжка поставок", - ідеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що затримки особливо болючі для тих, хто перебуває на передовій.

Один із керівників вищої ланки заявив виданню, що західним оборонним компаніям знадобиться два роки, щоб виробити достатню кількість боєприпасів, щоб українські солдати були забезпечені ними так само добре, як окупанти.

Снаряди для України

У березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Він передбачає надання ЗСУ 1 млн. снарядів протягом наступних 12 місяців.

Проте вже у листопаді 2023 року ЄС проінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів та закликав тиснути на лідерів ЄС із цього питання.

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