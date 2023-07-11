"Заходить занадто далеко". На Заході образилися на Зеленського за критику НАТО, - Politico
Західні дипломати образились на жорстоке звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зеленський сьогодні засудив учасників переговорів НАТО за те, що вони відмовилися запропонувати Києву конкретний шлях до приєднання до НАТО в проекті комюніке, яке було вироблено на саміті альянсу.
Комюніке від Альянсу
Сьогодні лідери НАТО збираються в литовській столиці на дводенний саміт, і найбільш делікатним пунктом порядку денного є заявка України на вступ.
За словами анонімного високопоставленого дипломата НАТО та людини, знайомої з переговорами, в останньому проекті комюніке саміту союзники розглядають можливість заявити, що вони будуть в змозі надіслати запрошення Україні, коли союзники погодяться й умови будуть виконані.
Переговори ще не завершені, але проект, який Київ побачив у вівторок, розлютив українського лідера.
Реакція Зеленського
Після того, як президент дізнався, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України, Зеленський звернувся до Альянсу.
"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це - повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України", - написав Зеленський.
Водночас президент зауважив, що це "безпрецедентно й абсурдно, коли не визначені часові рамки ні для запрошення, ні для членства України".
Реакція західних дипломатів
"Я критично ставлюся до багатьох аспектів і особливо до ставлення деяких союзників, але я вважаю, що це не продуманий і не справедливий підхід", - сказав один високопоставлений дипломат із Центральної Європи, додавши, що Зеленський "заходить занадто далеко".
Проте деякі дипломати все ж заявили, що розуміють почуття українського лідера.
"Його розчарування можна зрозуміти, враховуючи агресивну війну Росії... Союзники завжди погоджують комюніке. Саміт продемонструє непохитну та непохитну підтримку України", – сказав перший високопоставлений дипломат НАТО.
Другий високопоставлений дипломат НАТО додав, що поважає все, що сказав український лідер, адже нині Україна перебуває у центрі війни.
Але, підкреслив дипломат, "яким би не було формулювання в нашому комюніке, всі союзники одностайні в тому, що майбутнє законного місця України – в НАТО і тільки ми з ними можемо це вирішувати. Тож перспектива членства є, безсумнівно, чіткою та сильною".
Однак підсумки робити ще зарано, оскільки підсумкове комюніке, яке мають узгодити в НАТО, ще не було опубліковано.
Але нагадаймо, що Україна очікує від союзників саме чіткого політичного запрошення до НАТО, розраховуючи, що отримає місце в Альянсі після завершення війни з Росією.
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