"Заходить занадто далеко". На Заході образилися на Зеленського за критику НАТО, - Politico

Західні дипломати образились на жорстоке звернення українського президента Володимира Зеленського щодо їх позиції для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зеленський сьогодні засудив учасників переговорів НАТО за те, що вони відмовилися запропонувати Києву конкретний шлях до приєднання до НАТО в проекті комюніке, яке було вироблено на саміті альянсу.

Комюніке від Альянсу

Сьогодні лідери НАТО збираються в литовській столиці на дводенний саміт, і найбільш делікатним пунктом порядку денного є заявка України на вступ.

За словами анонімного високопоставленого дипломата НАТО та людини, знайомої з переговорами, в останньому проекті комюніке саміту союзники розглядають можливість заявити, що вони будуть в змозі надіслати запрошення Україні, коли союзники погодяться й умови будуть виконані.

Переговори ще не завершені, але проект, який Київ побачив у вівторок, розлютив українського лідера.

Реакція Зеленського

Після того, як президент дізнався, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України, Зеленський звернувся до Альянсу.

"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це - повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України", - написав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що це "безпрецедентно й абсурдно, коли не визначені часові рамки ні для запрошення, ні для членства України" .

Реакція західних дипломатів

"Я критично ставлюся до багатьох аспектів і особливо до ставлення деяких союзників, але я вважаю, що це не продуманий і не справедливий підхід", - сказав один високопоставлений дипломат із Центральної Європи, додавши, що Зеленський "заходить занадто далеко".

Проте деякі дипломати все ж заявили, що розуміють почуття українського лідера.

"Його розчарування можна зрозуміти, враховуючи агресивну війну Росії... Союзники завжди погоджують комюніке. Саміт продемонструє непохитну та непохитну підтримку України", – сказав перший високопоставлений дипломат НАТО.

Другий високопоставлений дипломат НАТО додав, що поважає все, що сказав український лідер, адже нині Україна перебуває у центрі війни.

Але, підкреслив дипломат, "яким би не було формулювання в нашому комюніке, всі союзники одностайні в тому, що майбутнє законного місця України – в НАТО і тільки ми з ними можемо це вирішувати. Тож перспектива членства є, безсумнівно, чіткою та сильною".

Однак підсумки робити ще зарано, оскільки підсумкове комюніке, яке мають узгодити в НАТО, ще не було опубліковано.

Але нагадаймо, що Україна очікує від союзників саме чіткого політичного запрошення до НАТО, розраховуючи, що отримає місце в Альянсі після завершення війни з Росією.

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