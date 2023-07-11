"Заходит слишком далеко". На Западе обиделись на Зеленского за критику НАТО, - Politico

Западные дипломаты обиделись на жестокое обращение украинского президента Владимира Зеленского по поводу их позиции для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Зеленский сегодня осудил участников переговоров НАТО за то, что они отказались предложить Киеву конкретный путь к присоединению к НАТО в проекте коммюнике, которое было выработано на саммите альянса.

Коммюнике от Альянса

Сегодня лидеры НАТО собираются в литовской столице на двухдневный саммит, и наиболее деликатным пунктом повестки дня является заявка Украины на вступление.

По словам анонимного высокопоставленного дипломата НАТО и человека, знакомого с переговорами, в последнем проекте коммюнике саммита союзники рассматривают возможность заявить, что они будут в состоянии прислать приглашение Украине, когда союзники согласятся и условия будут выполнены.

Переговоры еще не завершены, но проект, который Киев увидел во вторник, разозлил украинского лидера.

Реакция Зеленского

После того, как президент узнал, что союзники в кулуарах обсуждают формулировки на саммите без Украины, Зеленский обратился в Альянс.

"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины", - написал Зеленский.

В то же время президент отметил, что это "беспрецедентно и абсурдно, когда не определены временные рамки ни для приглашения, ни для членства Украины".

Реакция западных дипломатов

"Я критически отношусь ко многим аспектам и особенно к отношению некоторых союзников, но я считаю, что это не продуманный и не справедливый подход", - сказал один высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, добавив, что Зеленский "заходит слишком далеко".

Однако некоторые дипломаты все же заявили, что понимают чувства украинского лидера.

"Его разочарование можно понять, учитывая агрессивную войну России... Союзники всегда согласовывают коммюнике. Саммит продемонстрирует непоколебимую и непоколебимую поддержку Украины", - сказал первый высокопоставленный дипломат НАТО.

Второй высокопоставленный дипломат НАТО добавил, что уважает все, что сказал украинский лидер, ведь сейчас Украина находится в центре войны.

Но, подчеркнул дипломат, "какой бы ни была формулировка в нашем коммюнике, все союзники единодушны в том, что будущее законного места Украины - в НАТО и только мы с ними можем это решать. Поэтому перспектива членства является, несомненно, четкой и сильной".

Однако итоги делать еще рано, поскольку итоговое коммюнике, которое должно согласовать в НАТО, еще не было опубликовано.

Но напомним, что Украина ожидает от союзников четкого политического приглашения в НАТО, рассчитывая, что получит место в Альянсе после завершения войны с Россией.

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