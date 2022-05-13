"Заходило 100 морпехов, вышло 50". Оккупант рассказал, как "зачищают" украинские села

В разговоре с женой оккупант рассказывает, что желает вернуться домой. В свою очередь женщина советует ему "упасть с танка", чтобы получить травму.

Далее военный рассказывает о "зачистке" оккупированного села, подтверждая преступления российской армии.

"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидит маленьких", - сказал солдат.