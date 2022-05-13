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"Заходило 100 морпіхів, вийшло 50". Окупант розповів, як "зачищають" українські села

Фото: розвідка опублікувала перехоплення про зачистку населених пунктів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський окупант у новому перехопленні розповів, якими чином "зачищають" українські села після захоплення. Ворожі сили зазнають втрат, проте все частіше вбивають мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У розмові з дружиною окупант розповідає, що бажає повернутися додому. Своєю чергою жінка радить йому "впасти з танка", щоб отримати травму.

Далі військовий розповідає про "зачистку" окупованого села, підтверджуючи злочини російської армії.

"Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких", - сказав солдат.

Нагадаємо, журналісти з'ясували ім'я російського генерала, який керував касетними бомбардуваннями Харкова. Він також був учасником звірств у Сирії.

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Війна Росії проти України