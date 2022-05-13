"Заходило 100 морпіхів, вийшло 50". Окупант розповів, як "зачищають" українські села

У розмові з дружиною окупант розповідає, що бажає повернутися додому. Своєю чергою жінка радить йому "впасти з танка", щоб отримати травму.

Далі військовий розповідає про "зачистку" окупованого села, підтверджуючи злочини російської армії.

"Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких", - сказав солдат.