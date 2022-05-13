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Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков

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Харьков, Пятница 13 мая 2022 12:02
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков Фото: бомбардировками Харькова руководил генерал Александр Журавлев (cnn.com)
Автор: Наталья Юрченко

Журналисты выяснили имя российского генерала, который руководил кассетными бомбардировками Харькова в конце февраля. Он был причастен к осаде сирийского города Алеппо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в первые 48 часов вторжения России в Украину Харьков подвергался постоянным обстрелам. Оккупанты применяли ракетные системы залпового огня "Смерч" и кассетные боеприпасы, запрещенные международным правом. Такие же снаряды Россия использовала в Сирии.

С помощью спутниковых снимков удалось выяснить, что обстрел Харькова осуществляла 79-я реактивная артиллерийская бригада, которая базируется в Белгородской области. Она подчиняется генерал-полковнику Александру Журавлеву.

По данным СМИ, генерал в прошлом был трижды отправлен в Сирию. Во время своего второго пребывания, в июле 2016 года, он руководил захватом восточного Алеппо, которое контролировали повстанцы.

Во время его командования, с 10 сентября по 10 октября 2016, город 137 раз обстреливали кассетными боеприпасами, что на 791% больше, чем среднее количество атак кассетными боеприпасами за предыдущие восемь месяцев.

Ранее мы сообщали, что разведка опубликовала данные российских генералов и ОМОНовцев, причастных к зверствам под Киевом.

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Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
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