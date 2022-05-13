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"Заходило 100 морпехов, вышло 50". Оккупант рассказал, как "зачищают" украинские села

Новина українською →
Украина, Пятница 13 мая 2022 12:32
"Заходило 100 морпехов, вышло 50". Оккупант рассказал, как "зачищают" украинские села Фото: разведка опубликовала перехват о зачистке населенных пунктов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский оккупант в новом перехвате рассказал, каким образом "зачищают" украинские села после захвата. Вражеские силы несут потери, однако все чаще убивают мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В разговоре с женой оккупант рассказывает, что желает вернуться домой. В свою очередь женщина советует ему "упасть с танка", чтобы получить травму.

Далее военный рассказывает о "зачистке" оккупированного села, подтверждая преступления российской армии.

"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидит маленьких", - сказал солдат.

Напомним, журналисты выяснили имя российского генерала, руководившего кассетными бомбардировками Харькова. Он также был участником зверств в Сирии.

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