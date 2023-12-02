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На заході й півночі мокрий сніг, подекуди ожеледь й туман: погода на завтра

Субота 02 грудня 2023 16:32
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На заході й півночі мокрий сніг, подекуди ожеледь й туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 3 грудня, очікується мокрий сніг в західних та північних областях. На решті територій без опадів, однак подекуди ожеледь й туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"У західних і північних областях вночі помірний (в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненській області значний) сніг, мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг; подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; на дорогах ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у центральних і північних областях туман", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -4 до +2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -3 до +1 вночі й від +0 до +3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +6 до +12 вночі й від +11 до +15 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +7 вночі й від +8 до +14 вдень.

На заході й півночі мокрий сніг, подекуди ожеледь й туман: погода на завтра

Фото: погода на 3 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. Слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -2 до +3, а в Києві - вночі та вдень від +0 до +2

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. 3 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Вдень пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності", - пише пресслужба.

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Гідрометцентр
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