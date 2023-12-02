На западе и севере мокрый снег, местами гололедица и туман: погода на завтра

Сегодня, 3 декабря, ожидается мокрый снег в западных и северных областях. На остальных территориях без осадков, однако местами гололедица и туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"В западных и северных областях ночью умеренный (в Карпатском регионе, на Волыни и Ровенской области значительный) снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег; местами налипание мокрого снега и гололед; на дорогах гололедица; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в центральных и северных областях туман", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в северной части порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от -4 до +2 днем;

на севере будет колебаться от -3 до +1 ночью и от +0 до +3 днем;

на юге будет колебаться от +6 до +12 ночью и от +11 до +15 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до +7 ночью и от +8 до +14 днем.

Фото: погода на 3 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. Слабые налипания мокрого снега и гололед. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области в течение суток от -2 до +3, а в Киеве - ночью и днем от +0 до +2

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 3 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. И уровень опасности", - пишет пресс-служба.