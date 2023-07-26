На Заході вважають, що Росія придушила інакомислення після заколоту Пригожина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми отримали повідомлення про затримання до семи осіб... Ми бачимо, що кожен, хто активно висловлює свою думку, або усувається з посади, або потрапляє до в'язниці", - заявили офіційні особи під час брифінгу в середу.

Чиновники кажуть, що не бачать жодного впливу заколоту на фронт в Україні, але вважають, що загроза пониження в посаді або ув'язнення відлякує від висловлювань багатьох тих, хто критикує Путіна і російський уряд.

"Що це зробило, так це те, що кожен, хто думає про те, щоб ефективно висловлювати свою думку, зараз не висовується і просто продовжує працювати", - сказали посадовці.

Під час брифінгу вони також повідомили, що Пригожин зіткнувся з проблемою "грошових потоків", яка впливає на його здатність утримувати своїх бойовиків на роботі.

"(Пригожин - ред.), як і раніше, здається, активний, але, схоже, існує елемент виведення фінансових активів, як всередині Росії, так і за її межами, щоб спробувати зібрати кошти. Схоже, що зараз у нього дійсно є проблеми з грошовими потоками, що, очевидно, впливає на його здатність продовжувати наймати найманців", - сказали чиновники.

При цьому вони додали, що усі досі намагаються з'ясувати, що саме Пригожин робить у Білорусі.

Заколот Пригожина

24 червня лідер ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Тоді він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього було вирішено відправити Пригожина та частину його вояків до Білорусі.

Наразі до Білорусі прибуло понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

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