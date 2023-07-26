На Западе считают, что Россия подавила инакомыслие после мятежа Пригожина

Российское правительство подавило инакомыслие, задержав до семи человек после мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы получили сообщение о задержании до семи человек... Мы видим, что каждый, кто активно выражает свое мнение, либо отстраняется с должности, либо попадает в тюрьму", - заявили официальные лица во время брифинга в среду.

Чиновники говорят, что не видят никакого влияния мятежа на фронт в Украине, но считают, что угроза понижения в должности или заключения под стражу отпугивает от высказываний многих из тех, кто критикует Путина и российское правительство.

"Что это сделало, так это то, что каждый, кто думает о том, чтобы эффективно выражать свое мнение, сейчас не высовывается и просто продолжает работать", - сказали чиновники.

В ходе брифинга они также сообщили, что Пригожин столкнулся с проблемой "денежных потоков", влияющей на его способность удерживать своих боевиков на работе.

"(Пригожин - ред.), как и раньше, кажется, активным, но, похоже, существует элемент вывода финансовых активов, как внутри России, так и за ее пределами, чтобы попытаться собрать средства. Похоже, что сейчас у него действительно есть проблемы с денежными потоками, что, по-видимому, влияет на его способность продолжать нанимать наемников", - сказали чиновники.

При этом они добавили, что все до сих пор пытаются выяснить, что именно Пригожин делает в Беларуси.

Мятеж Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его вояков в Беларусь.

Сейчас в Беларусь прибыло более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает на определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.