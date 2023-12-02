UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На заході України штормове попередження: майже 500 населених пунктів знеструмлені

Фото: на заході України штормове попередження (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Штормове попередження оголосили на заході України 2 грудня. Через негоду знеструмлені майже 500 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та Міненерго.

Синоптики зазначають, що сьогодні у західних областях значний сніг та дощ. Очікується також ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Через негоду в Україні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Міністерство енергетики повідомляє, що через сніг та вітер без світла 497 населених пунктів. Найбільше знеструмлених населених пунктів у таких областях:

  • Львівській - 305;
  • Івано-Франківській - 72;
  • Тернопільській - 67;
  • Хмельницькій - 50.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі.

Погода в Україні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях. Крім того, Київ накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Також відомо, що через негоду та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніШтормове попередженняПогодаСнігопад