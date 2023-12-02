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На западе Украины штормовое предупреждение: около 500 населенных пунктов обесточены

Фото: на западе Украины штормовое предупреждение (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Штормовое предупреждение объявили на западе Украины 2 декабря. Из-за непогоды обесточены почти 500 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и Минэнерго.

Синоптики отмечают, что сегодня в западных областях снег и дождь. Ожидается также гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Из-за непогоды в Украине объявили первый (желтый) уровень опасности.

Министерство энергетики сообщает, что из-за снега и ветра без света 497 населенных пунктов. Больше обесточенных населенных пунктов в таких областях:

  • Львовской - 305;
  • Ивано-Франковской - 72;
  • Тернопольской - 67;
  • Хмельницкой - 50.

Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме.

Погода в Украине

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, в Харьковской и Полтавской областях. Кроме того, Киев накроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.

Также известно, что из-за непогоды и обесточивания ряд поездов курсируют с задержками.

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