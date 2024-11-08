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В низці міст України надійшли повідомлення про "замінування": список

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України повідомляють про масові "замінування" будівель. Мова йде про школи, а також міські ради.

Про те, що відомо щодо масових мінувань в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Івано-Франківськ 

В коментарі "Суспільному" керівник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків повідомив про "замінування  дев'ятьох шкіл міста. Наразі учнів, а також персонал навчальних закладів евакуювали. 

Повідомлення про можливе замінування надійшло до правоохоронців від Державної служби України з надзвичайних ситуацій в регіоні. Наразі відповідні органи проводять перевірку отриманої інформації. На місці події працюють фахівці з вибухонебезпечних предметів та оперативно-слідчі групи для з'ясування всіх обставин.

Полтава 

Зокрема повідомлення про "замінування" шкіл надійшли й у Полтаві. 

За словами речника Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, в повідомленні не уточнювались конкретні школи. Наразі поліція проводить перевірку всіх освітніх установ міста. Учнів та співробітників навчальних закладів було евакуйовано.

Львів

Також отримано повідомлення про можливе замінування приміщення міської Ратуші. Як розповів депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, з приміщення мерії виводять усіх працівників.

Хвиля "замінувань"

14 жовтня Україною прокотилася хвиля масових "замінувань". В низці регіонів країни невідомі особи повідомили про нібито замінування шкіл, адміністративних будівель, органів влади, міністерств та судів. Це змусило поліцію розпочати перевірки в кількох областях.

Зокрема, об'єкти перевіряли у Києві, Сумській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Дніпропетровській, Рівненській та Миколаївській областях.

Такі інциденти не є новими і часто використовуються як форма психологічного тиску або спроби дестабілізувати ситуацію в країні, особливо в умовах війни.

Пізніше з'ясувалось, що більшість повідомлень про "замінування" надходили з російських IP-адрес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в Україні