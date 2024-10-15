Масові "мінування" в Україні: більшість повідомлень була з російських IP-адрес
Поліція у понеділок, 14 жовтня, опрацювала понад 2 тисячі викликів про нібито мінування. Більшість повідомлень були з російських IP-адрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
Правоохоронці перевірили об'єкти, щодо яких вчора надійшли повідомлення про замінування. Всі вони були неправдивими.
"Переважна їх більшість надійшла з російських IP-адрес. Опрацьовано понад 2000 викликів, в основному це інформація про мінування адмінбудівель", - йдеться у повідомленні.
За фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.
Фото: поліція опрацювала понад 2 тисячі викликів про нібито мінування (t.me/UA_National_Police)
Масовані "замінування"
Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, Україною прокотилася хвиля масових "замінувань". У низці регіонів невідомі повідомляли про нібито замінування шкіл, будівель органів влади, міністерств, судів та інших адмінбудівель.
Зокрема, поліція перевіряла об'єкти у Києві, Сумській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Дніпропетровській, Рівненській та Миколаївській областях.
Детальніше про масові "замінування" в Україні та як відреагувала поліція - у матеріалі РБК-Україна.
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