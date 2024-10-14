По усій Україні масові повідомлення про мінування: що відомо

В низці областей України повідомляють про масові мінування будівель. Мова йде про навчальні заклади, міські ради, міністерства й не тільки.

Про те, що відомо щодо масових мінувань в Україні - в матеріалі РБК-Україна .

Національна поліція, в коментарі РБК-Україна, підтвердила інформацію щодо надходжень повідомлень про мінування різних об'єктів в Україні.

Київ

Повідомлення про замінування приміщень надійшло до Вищої ради правосуддя, через що працівники органу були змушені тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.

"Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП. Про відновлення роботи ВРП буде повідомлено додатково", - додали в Вищій раді правосуддя.

Суми

Як повідомляє "Суспільне", в Сумах повідомлення про мінування отримали до десяти різних державних установ, серед яких:

Зарічний суд;

управління освіти і науки Сумської міської ради;

сервісний центр;

будівля казначейства;

Наразі на місцях вже працюють вибухотехніки та кінологи.

Львівська область та Львів

Жовківська міська рада отримала повідомлення про замінування будівлі на електронну пошту. Після цього усі працівники й відвідувачі були терміново евакуйовані. Очікуються результати перевірки.

Як повідомляє "Варта1", близько о 13 годині у Львові надійшло анонімне повідомлення про замінування львівських навчальних закладів:

школи №10;

фахового коледжу "Львівської політехніки".

У тому ж числі стало відомо про повідомлення щодо замінування низки будівель у центрі на площі Ринок.

Ужгород

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Ужгороді евакуювали будівлю міської ради. До місця подій вже прибули правоохоронці та екстрені служби.

Чернігівська область

"Ічнянська міська рада тимчасово призупинила роботу у зв'язку з повідомленням про замінування", - зазначається у Facebook-сторінці міськради.

Дніпропетровська область

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Лукашук повідомив, що в центрі подій опинилась й сама ж ОВА - надійшов дзвінок про замінування будівлі.

"Сьогодні всією країною ми стали свідками спроб дестабілізації через фейкові повідомлення про замінування державних установ та органів місцевого самоврядування. Це спрямовано на зрив роботи важливих для країни структур і сіяння паніки серед населення", - додав він.

Миколаївська область та Миколаїв

Як пише "Суспільне", повідомлення про замінування отримали заклади освіти та держустанови. Станом на 14:25 відомо про:

шість "замінувань" у Миколаєві;

14 по області.

Що каже поліція

Наразі правоохоронці проводять перевірку на об'єктах, щодо яких надійшли анонімні повідомлення про замінування.

Листи про замінування отримували органи державної влади, місцевого самоврядування, а також інші об'єкти.

"Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування та такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт", - додали в поліції.

Зокрема закликали громадян бути уважними, а також сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов'язків.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: повідомлення Національної поліції, Telegram-канали "Суспільне", голови Дніпропетровської ОВА Лукашука, Facebook-сторінка Жовківської міської ради й Вищої ради правосуддя.