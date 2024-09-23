ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На заході туман, а в Криму - невеликий дощ: прогноз погоди на завтра

Понеділок 23 вересня 2024 15:40
UA EN RU
На заході туман, а в Криму - невеликий дощ: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 24 вересня, в Україні очікується малохмарна погода. Опадів не прогнозується, лише в Криму можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, у західних областях вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, а у південних регіонах від 11 до 16 градусів тепла. При цьому вдень очікується від 22 до 27 градусів тепла.

У Карпатах прогнозується вночі від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 16 до 20 градусів тепла.

На заході туман, а в Криму - невеликий дощ: прогноз погоди на завтра

Погода у столичному регіоні

У Києві та області на завтра прогнозується малохмарна погода та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі коливатиметься від семи до 12 градусів тепла, а вдень підвищиться до 22 - 27 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується від дев’яти до 11 градусів тепла, а вдень - від 24 до 26 градусів тепла.

Погода в Україні

Вже третій тиждень вересня, як і осені, в Україні тримається тепла і сонячна погода. Детальніше про погоду на цей робочий тиждень – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади