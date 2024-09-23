На заході туман, а в Криму - невеликий дощ: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 24 вересня, в Україні очікується малохмарна погода. Опадів не прогнозується, лише в Криму можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, у західних областях вночі та вранці подекуди утворюватиметься туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, а у південних регіонах від 11 до 16 градусів тепла. При цьому вдень очікується від 22 до 27 градусів тепла.

У Карпатах прогнозується вночі від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 16 до 20 градусів тепла.

Погода у столичному регіоні

У Києві та області на завтра прогнозується малохмарна погода та без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі коливатиметься від семи до 12 градусів тепла, а вдень підвищиться до 22 - 27 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується від дев’яти до 11 градусів тепла, а вдень - від 24 до 26 градусів тепла.