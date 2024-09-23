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На западе туман, а в Крыму - небольшой дождь: прогноз погоды на завтра

Понедельник 23 сентября 2024 15:40
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На западе туман, а в Крыму - небольшой дождь: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 24 сентября, в Украине ожидается малооблачная погода. Осадков не прогнозируется, лишь в Крыму возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, а в южных регионах от 11 до 16 градусов тепла. При этом днем ожидается от 22 до 27 градусов тепла.

В Карпатах прогнозируется ночью от 4 до 9 градусов тепла, а днем от 16 до 20 градусов тепла.

На западе туман, а в Крыму - небольшой дождь: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

В Киеве и области на завтра прогнозируется малооблачная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться от семи до 12 градусов тепла, а днем повысится до 22 - 27 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от девяти до 11 градусов тепла, а днем - от 24 до 26 градусов тепла.

Погода в Украине

Уже третью неделю сентября, как и осенью, в Украине держится теплая и солнечная погода. Подробнее о погоде на эту рабочую неделю – читайте в материале РБК-Украина.

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