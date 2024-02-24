На заході та півночі очікуються дощі, місцями в країні прогріє до +14 : погода на завтра

Завтра, 25 лютого, у західних та північних областях очікуються невеликі дощі. Місцями в країні температура прогріється до +14.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями.У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.
Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 25 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +2 до +7, а вдень - від +6 до +11. У Києві вночі від +4 до +6, а вдень від +8 до +10.
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