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На заході та півночі очікуються дощі, місцями в країні прогріє до +14 : погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 25 лютого, у західних та північних областях очікуються невеликі дощі. Місцями в країні температура прогріється до +14.

"Хмарно з проясненнями.У західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +5 до +7 вночі й від +11 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -3 до +6 вночі й від +6 до +10 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +2 до +8 вночі й від +8 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від -4 до -1 вночі й від +5 до +7 вдень.

Фото: погода на 25 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +2 до +7, а вдень - від +6 до +11. У Києві вночі від +4 до +6, а вдень від +8 до +10. 

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Погода в Україні