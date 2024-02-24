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На западе и севере ожидаются дожди, местами в стране прогреет до +14 : погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 25 февраля, в западных и северных областях ожидаются небольшие дожди. Местами в стране температура прогреется до +14 градусов.

"Облачно с прояснениями, в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +5 до +7 ночью и от +11 до +14 днем;
  • на севере будет колебаться от -3 до +6 ночью и от +6 до +10 днем;
  • на юге будет колебаться от +2 до +8 ночью и от +8 до +12 днем;
  • на востоке будет колебаться от -4 до -1 ночью и от +5 до +7 днем.

Фото: погода на 25 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +2 до +7, а днем - от +6 до +11. В Киеве ночью от +4 до +6, а днем от +8 до +10.

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